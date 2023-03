Un oro e due bronzi per la ‘Tonic Pazzaglia’ nelle gare di Follonica

Ottimi risultati per la società di karate ‘Tonic Pazzaglia’ di Terni in quel di Follonica (Grosseto), nella prima gara dell’anno valevole per il ranking nazionale Fijlkam a cui hanno preso parte circa 1.600 atleti di 300 società. La ‘Tonic Pazzaglia’ ha centrato un prestigioso 16° posto nella classifica generale per società ed un altrettamento ottimo 10° nella specialità combattimento. Nella giornata di sabato l’atleta Ettore Mostarda (cadetti +70kg) ha conquistato la medaglia d’oro vincendo in finale contro il vice campione europeo in carica. Un incontro di alto livello che ha consacrato Mostarda al primo posto del ranking nazionale e che fa ben sperare per il suo futuro. Altre ottime notizie giungono dalle prestazioni di Caterina Caiello (juniores 66kg) e Flavia Ministro (under 14 -47kg) che hanno centrato la medaglia di bronzo. La società del maestro Fabrizio Pazzaglia sarà impegnata già dal prossimo sabato, 11 marzo, con Anita Pazzaglia a Konya (Turchia) nel circuito mondiale ‘Serie A World Karate Federation’.

