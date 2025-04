Una vita nella polizia di Stato. E ora è il momento di ‘riposarsi’, anche se conoscendo la persona, l’impegno civico e sociale non verrà mai meno. Parliamo di Giuseppe Taschetti, capo di Gabinetto della questura di Terni ma che, negli anni, ha ricoperto altri ruoli e mansioni di primo piano, a Terni e non solo. Come gli anni in cui è stato dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (la squadra Volante) della questura ternana. Ora per Taschetti è giunto il momento della meritata pensione – da mercoledì 30 aprile – e a lui giugnono i saluti di tutto il personale, dei funzionari, dei poliziotti e dell’attuale questore Luigi Mangino. Negli uffici di via Antiochia, al momento del commiato, abbracci e commozione per la partenza di una persona che, anche sul piano umano e non solo operativo, ha lasciato un segno.