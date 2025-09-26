di Fra.Tor.

La Ternana Calcio compie cento anni. Un traguardo storico per il club rossoverde che il prossimo giovedì 2 ottobre spegnerà simbolicamente le cento candeline. Per celebrare la ricorrenza è stato messo in piedi un ricco calendario di eventi dal titolo ‘Un secolo da Fere’, frutto della collaborazione tra il Centro coordinamento Ternana clubs, il Comune di Terni e la Fondazione Carit.

GLI EVENTI IN CALENDARIO

La presentazione ufficiale delle iniziative si è svolta nella sala consiliare di Palazzo Spada, alla presenza di numerose autorità. L’assessore allo sport Marco Schenardi, il vicepresidente regionale del Coni Fabio Moscatelli, il presidente del Centro coordinamento Claudio Maggi, il vicesindaco Riccardo Corridore, il delegato provinciale del Coni Moreno Rosati e Gianluca Nasi hanno illustrato il programma e sottolineato il valore di questo anniversario, che vuole essere una festa non solo per i tifosi ma per l’intera città.

Schenardi ha ricordato come la macchina organizzativa sia partita mesi fa, ma abbia dovuto attendere la definizione del futuro societario prima di poter prendere forma concreta: «Saranno decorate circa dieci vie con luminarie e bandiere rossoverdi – ha spiegato – partendo da corso del Popolo e corso Tacito. Abbiamo già predisposto 400 bandiere e anche i commercianti hanno aderito con entusiasmo. L’invito è rivolto a tutti i ternani: il 4 ottobre ci sarà la festa allo stadio e subito dopo in piazza». Sulla stessa linea il vicesindaco Corridore, che ha parlato del centenario come di un’occasione per superare le divisioni e ricompattare la tifoseria: «È la festa di tutti, un momento per ritrovarci e sostenere insieme squadra e colori».

Per Claudio Maggi, invece, l’obiettivo è chiaro: lasciare un segno indelebile. «Siamo partiti dalla fine del 2024 con l’idea di creare un centenario che fosse davvero indimenticabile. Il logo scelto rappresenta non solo la Ternana ma l’intera città. Non è stato possibile anticipare i festeggiamenti, ma recupereremo con un programma che resterà nella memoria collettiva». Grande emozione nelle parole di Fabio Moscatelli, che ha definito la Ternana «un’amica di famiglia, parte integrante del Dna cittadino, capace di unire e accompagnare generazioni di ternani». Concetto ripreso anche da Rosati, che ha sottolineato l’importanza di «ricostruire entusiasmo intorno ai colori rossoverdi, perché la Ternana rappresenta valori e identità di un’intera comunità».

Giovedì 2 ottobre la città si vestirà di rossoverde con l’addobbo del centro storico. Alle 8.30 la Biblioteca comunale ospiterà la mostra filatelico-numismatica con l’annullo speciale dedicato al centenario. Alle 11 a palazzo Primavera si terrà la cerimonia istituzionale riservata alle autorità, mentre alle 12 verrà inaugurata la mostra a cura de ‘Il Corriere dell’Umbria‘, con esposizione di maglie storiche e cimeli. In serata spazio al folklore: il corteo degli sbandieratori di San Gemini, insieme al gruppo della curva Nord, attraverserà corso del Popolo fino a piazza Tacito, dove la fontana sarà illuminata con i colori rossoverdi.

Sabato 4 ottobre, il giorno della partita casalinga contro il Pineto, sarà dedicato all’abbraccio tra squadra e città. Alle 14, allo stadio ‘Liberati’, si esibiranno ancora gli sbandieratori, mentre alle 18 in piazza Europa la Ternana verrà presentata ufficialmente ai tifosi e alla città. Previsto anche il taglio della torta gigante, affiancata da ventidue torte più piccole, decorate con i loghi storici del club.

Dal 18 al 25 ottobre piazza della Repubblica diventerà il cuore pulsante dei festeggiamenti. Sul palco allestito con maxi schermo si alterneranno spettacoli, dj set, convegni, sfilate e altre sorprese tutte a tema rossoverde. Tra le iniziative in programma anche l’elezione di ‘Miss Rossoverde’ e un quiz sulla storia della Ternana. Ma il centenario non si esaurirà con il mese di ottobre: altre iniziative accompagneranno la città verso la chiusura dell’anno, con l’obiettivo di arrivare insieme al 31 dicembre, giorno che segnerà simbolicamente la conclusione di questo lungo e speciale compleanno.

