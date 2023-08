Un weekend di grande cinema a Bevagna con ‘Comiciak’

Bevagna torna a ospitare uno degli eventi più attesi del cartellone estivo. Si tratta di ‘Comiciak’, il festival della commedia all’italiana che, come ogni anno, accende i riflettori sul mondo del cinema, da Mario Mattoli ai giorni nostri. E proprio Mario Mattoli sarà anche quest’anno il ‘faro’ che illuminerà gli appuntamenti in programma. Il festival punta infatti a omaggiare il grande regista bevanate, capace di legare il suo nome a film divenuti dei veri e propri classici del cinema italiano come ‘Miseria e nobiltà’ e ‘Signori si nasce’, realizzati insieme a Totò. Si inizia giovedì 24 agosto con l’incontro all’auditorium di Santa Maria Laurentia (ore 18) in cui interverrà Anastasia Cariani, storica, critica e scenografa che racconterà il cinema di Mario Mattoli. Alle 19 stessa location per la proiezione del film ‘Il richiamo della Sibilla’ di Clemens Klopfenstein. La pellicola, restaurata, girata tra il 1983 e il 1984, coinvolse anche Bevagna. Al termine della proiezione, incontro con Clemens Klopfenstein, intervistato da Roberto Lazzarini. Allo sceneggiatore e produttore verrà consegnato il premio ‘Mario Mattoli’ alla regia. Per la rassegna ‘Cinema in piazza’, alle 21.15 prevista la proiezione del film ‘Benedetta’ di Paul Verhoeven (logge del Mercato Coperto), altra produzione che ha visto il borgo umbro autentico protagonista. Si proseguirà venerdì 25 agosto, quando ‘Cinema in piazza’ proporrà la proiezione del film ‘Chiara’ di Susanna Nicchiarelli (ore 21.15, piazza Filippo Silvestri). Tra i momenti più attesi c’è sicuramente quello di sabato 26 agosto, quando alle 17 l’auditorium di Santa Maria Laurentia ospiterà l’incontro con il cast di ‘Elettra’, lo spettacolo teatrale bevanate che ha riscosso e sta tuttora riscuotendo grande successo. Previsto anche il saluto di Fabrizio Gifuni. A seguire il conferimento del premio ‘Mario Mattoli’ al regista Francesco Bolo Rossini e agli attori Olga Rossi, Deniz Ozdogan e Mauro Racanati. Gli stessi che, alle 21.15, torneranno in scena con ‘Elettra, ritorno alla terra’ al parco dell’Imbersato. ‘Comiciak’ chiuderà domenica 27 agosto con l’ultimo appuntamento di ‘Cinema in piazza’: alle 21.15 in piazza Filippo Silvestri gran finale con la proiezione del film ‘Dante’ di Pupi Avati.

