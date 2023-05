Una ‘cena con delitto’ di successo al circolo Il Drago di Terni

A palazzo Bianchini Riccardi, sede del circolo ‘Il Drago’ di Terni, venerdì sera è andata in scena una ‘cena con delitto’. Un vero e proprio spettacolo durante la cena grazie ad un cast di attori capitanati da Sergio Laliscia, autore delle trame e organizzatore degli eventi. ‘Cena con delitto’ vede di fatto alcuni attori che, durante la cena, recitano delle brevi scene, come in un film. I commensali, divisi in squadre rappresentate dai singoli tavoli, che per l’occasione di venerdì erano denominati come i più famosi investigatori della storia, leggono le schede dei personaggi fornite dall’organizzazione, prendono appunti sulle prove fornite e cercano di scoprire il colpevole dell’omicidio, confrontandosi tra loro durante le pause. I soci de ‘Il Drago’ presenti alla serata si sono sfidati fino all’ultimo in modo avvincente; alla fine i vincitori si sono accaparrati il premio messo in palio dal circolo.

Condividi questo articolo su