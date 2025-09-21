Una delegazione dell’istituto classico e artistico di Terni parteciperà lunedì all’inaugurazione dell’anno scolastico a Napoli, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. La delegazione è composta da due studenti, Riccardo Bastianelli e Greta Zedda, e dalla docente Maria Luisa Fazio. Nei giorni scorsi i ragazzi hanno partecipato – nell’ambito degli eventi organizzati dal 18 al 23 settembre per l’inaugurazione dell’anno scolastico – a diverse attività di laboratorio: STEM, AI, creatività. Le iniziative di questi giorni sono finalizzate anche a riconoscere le eccellenze del panorama scolastico nazionale. L’evento rappresenta un momento di riflessione sul ruolo della scuola e di valorizzazione della collaborazione tra diverse realtà del Paese. Un’occasione di confronto e crescita in cui l’istituto classico e artistico di Terni, diretto dalla professoressa Roberta Bambini, dà spazio alle proprie esperienze e afferma un ruolo centrale nel contesto formativo locale e nazionale.