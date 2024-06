Una ‘giornata di ternanità’ fra musica, ciriole e teatro

L’evento è stato intitolato ‘Una giornata di ternanità’ e si sviluppa fra musica, teatro e cucina. L’appuntamento – con l’organizzazione della Nuova Compagnia Teatro Città di Terni e il patrocinio del Comune – è per giovedì 11 luglio all’anfiteatro romano di Terni. Si inizia alle ore 18 – ingresso libero – con la musica di storici gruppi ternani come The Strangers, Gli Arciduchi, TNT Band. Dalle ore 19, apertura dello stand con ciriole alla ternana al prezzo di 5 euro. Alle ore 21.30 andrà in scena la commedia brillante della Nuova Compagnia Teatro Città di Terni, intitolata ‘Mi’ nonno c’aveva visto lungo’. La commedia, scritta da Carlo Bandini e Michela Magnatti, si avvale della regia di Graziano Faina e delle scenografie di Giampiero Strinati. Il prezzo del biglietto è di 10 euro (7 ridotto) con prevendita primo settore dal 24 giugno presso la pasticceria ‘Paggi e Serangeli’, tutti i pomeriggi dalle 17.30 alle 19.30. Per info: 335.1228023, 349.5352094 e 333.2268333.

