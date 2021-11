Una pazza Ternana ferma il Lecce in Puglia 3-3 tra errori e gemme

Un punto a Lecce senza mezza difesa titolare, Palumbo fermato dal Covid e giocandosela alla pari al cospetto di una delle favorite del campionato. E con una serie di errori/regali incredibili che hanno consentito ai padroni di casa di realizzare tre reti. Una pazza Ternana fa lo stesso – i salentini non ne incassavano così tanti dal debutto di Cremona, tre mesi fa – e grazie ad una meraviglia tecnica di Partipilo nel secondo tempo strappa un prezioso quanto meritato pareggio al Via del Mare: il 21 (nove assist a fine novembre), Donnarumma e Falletti a segno, poi sofferenza nel finale e sospiro di sollievo per Lucarelli che, tuttavia, avrà di che parlare con i suoi in vista dell’impegno di lunedì sera al Liberati con il Crotone. Una sfida rilevante per allontanarsi dalle zone ‘calde’. Intanto c’è il terzo risultato utile di fila e 18 punti in graduatoria.

Nella formazione di partenza rossoverde ci sono l’ex Teramo, il greco e l’esterno ex Perugia, si accomodano in panchina Ghiringhelli, Agazzi e Furlan. Torna titolare Kontek a due mesi dall’ultima apparizione nel successo sulla Spal. Una grande Ternana nei primissimi minuti della gara ed il Lecce va in affanno su uno spunto centrale di Partipilo: doppia conclusione da posizione centrale e altrettanti interventi di Gabriel a sventare il pericolo. Non andrà così bene al portiere del Lecce al 10′: lancio di Diakité in profondità, il 21 delle Fere approfitta di un abbaglio di Barreca per arrivare sul fondo e servire un preciso assist (il nono per lui in campionato) che Falletti, al centro dell’area, concretizza nel migliore dei modi. Si esulta. Poi l’immediata doccia gelata: fallo laterale rossoverde, errore in appoggio di Proietti, contropiede biancorosso e Majer, solo davanti a Iannarilli, lo supera con un pallonetto per l’1-1. Kontek rivedibile.

Egregio Partipilo negli spazi e, al solito, nel lanciare i compagni. Il Lecce va in costante difficoltà quando la Ternana attacca e al 18′ Gabriel salva il risultato: assist in profondità dell’esterno pugliese e tiro ravvicinato di Falletti da posizione defilata respinta dall’estremo difensore dei padroni di casa. Tre minuti e ci prova di potenza Koutsoupias, ma il brasiliano non si fa sorprendere. Segue una lunga fase di equilibrio nella quale le Fere tengono bene il campo e, di fatto, non concedono occasioni all’undici di Baroni. Al 39′ è invece il portiere ciociaro ad evitare il sorpasso del Lecce dopo lo spunto di Olivieri – ingenuo e lento Kontek – sul croato: nell’uno contro uno è lui a spuntarla.

La Ternana si chiude un po’ ed il Lecce punisce sempre grazie ad un regalo rossoverde: Koutsoupias sbaglia un passaggio in orizzontale, i giallorossi ripartono e dalla distanza puniscono Iannarilli con un gran destro di Strefezza. Peccato, si va al riposo sul vantaggio di misura di Lucioni e compagni. Si pagano ed a caro prezzo gli errori tecnici dei due centrocampisti di Lucarelli. E si riparte nella ripresa allo stesso modo: questa volta è Boben a servire inavvertitamente in fase di ripartenza i salentini e Olivieri, a tu per tu con Iannarilli, si vede respingere il tentativo dal ciociaro; poi sugli sviluppi Strefezza fallisce il colpo dall’altezza del penalty. Molto bene Diakité tra i rossoverdi.

La sagra degli errori prosegue e al 56′ tocca al Lecce. Pazzesco l’errore di Gabriel su un retropassaggio di Barreca: il portiere brasiliano sbaglia sia il primo che il secondo controllo, Donnarumma va in pressing e deposita in rete per il pareggio rossoverde. Il tempo di tornare dall’altra parte e Boben confeziona l’autogol per il nuovo vantaggio dei giallorossi: il 42 devia il tiro debole di Strefezza e per Iannarilli non c’è nulla da fare. Senza le immagini si farebbe fatica a crederlo. Al 65′ il primo cambio di Lucarelli con l’ingresso di Pettinari per un insufficiente Capone, c’è il passaggio al 4-4-2.

A venti minuti dal termine Lucarelli inserisce Agazzi e Paghera per Koutsoupias e Proietti. Un minuto e Partipilo cala l’asso, vale a dire il gol più bello e forse tecnico da quando è a Terni: ‘ruleta’ al limite dell’area, palla sul mancino per eludere un avversario e gran tiro a giro di rara precisione che si infila sotto l’incrocio dei pali con Gabriel gelato. Lecce in pressing e doppio cambio per il trainer livornese con gli ingressi di Ghiringhelli per un ottimo Diakité e Salzano per Donnarumma. Fere più coperte. E l’ex Crotone rischia subito il rosso per una sbracciata a danno di Strefezza, Paterna estrae il giallo. Poi ci pensa Iannarilli ad evitare guai sulla successiva punizione di Di Mariano. Apnea Fere e 5-4-1 per le Fere. E per non farsi mancare nulla al 90′ Hjulmand grazia la Ternana dopo una serie – gli ennesimi – di errori banali della difesa in fase di disimpegno. Si resiste, finisce 3-3.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Calabresi, Lucioni (c), Dermaku (81′ Meccariello), Barreca; Majer (87′ Listkowski), Hjulmand, Björkengren (74′ Gargiulo); Strefezza (87′ Paganini), Olivieri (74′ Rodríguez), Di Mariano. A disposizione: Bleve, Samooja, Vera, Meccariello, Bjarnason, Gallo, Gendrey, Gargiulo, Helgason, Blin, Felici. Allenatore: Marco Baroni

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Diakité S. (79′ Ghiringhelli), Kontek, Boben, Martella; Proietti (71′ Paghera), Koutsoupias (71′ Agazzi); Partipilo, Falletti (c), Capone (65′ Pettinari); Donnarumma (80′ Salzano). A disposizione: Krapikas, Vitali, Capuano, Celli, Peralta, Furlan, Mazzocchi. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Daniela Paterna della sezione di Teramo (assistenti Dario Cecconi di Empoli e Claudio Barone di Roma1, IV ufficiale Dario Di Francesco di Ostia Lido); addetto Var Rosario Abisso di Palermo, assistente Niccolò Pagliardini di Arezzo

Reti: 11′ Majer, 43′ Strefezza, 58′ Boben a. (L); 10′ Falletti, 56′ Donnarumma, 72′ Partipilo (T)

Ammoniti: 90+2′ Meccariello (L); 69′ Boben, 82′ Salzano, 90′ Iannarilli (T)

Calci d’angolo: 8-3

Recupero: 0; 5