Udi Perugia, l’Ordine degli infermieri: «Preoccupati per il post sentenza»

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’Ordine degli infermieri di Perugia sulle Unità di degenza infermieristica

L’Ordine delle professioni infermieristiche di Perugia (Opi) chiarisce la propria posizione sulla sentenza adottata dal Consiglio di Stato e destinata a fare giurisprudenza, che boccia l’Unità di degenza infermieristica (Udi) legittimata in azienda ospedaliera di Perugia da un provvedimento regionale del 2015.

La sentenza, con cui termina una lunga azione legale avviata in Umbria dai sindacati Cimo e Aaroi, chiarisce che «al personale medico compete la gestione del percorso terapeutico e clinico del paziente, mentre alla struttura infermieristica spetta il compito di attuare il percorso propriamente assistenziale», definendo «illogica e ingiustificata» la «confusione» creata dall’ospedale di Perugia tra personale medico ed infermieristico, a cui era stata affidata la gestione dei pazienti ricoverati nelle Udi (ovvero pazienti in fase post-acuta che necessitano di assistenza prima del ritorno a casa).

di Nicola Volpi

presidente Opi Perugia

L’Unità di degenza infermieristica è strategica per l’assistenza ai soggetti anziani con patologie croniche, anche multiple, nelle fasi post acute della loro malattia. Le patologie cronico degenerative necessitano di un’assistenza continuativa, la quale attualmente non è completamente garantita dal sistema sanitario italiano. In questo contesto l’UDI si occupa della gestione di pazienti clinicamente stabili, in fase post-acuta, che provengono dalle unità operative in cui sono stati trattati per l’evento acuto e hanno iniziato il loro percorso assistenziale.

Nel modello organizzativo dell’Udi vengono delineate le specifiche competenze e gli ambiti di autonomia di tutti i professionisti sanitari coinvolti; in particolare gli infermieri garantiscono nel periodo di degenza: continuità assistenziale e il mantenimento di un adeguato standard assistenziale favorendo il più rapido recupero dell’autonomia in un’ottica di reintegro al domicilio o di ricorso a forme di assistenza residenziale o riabilitativa a livello territoriale.

Il servizio a gestione infermieristica vanta in Italia una consolidata esperienza, avvalorata da numerosi studi che dimostrano che le diagnosi infermieristiche maggiormente formulate nelle Udi sono quelle di deficit della cura di sé, dell’igiene personale e compromissione della mobilità. In termini di outcome si è riscontrato, alla dimissione, un generale miglioramento dei livelli di dipendenza dei pazienti rispetto all’ingresso.

Ogni modello organizzativo deve essere valutato in termini di qualità e soddisfazione percepita dagli utenti e le unità di degenza a gestione infermieristica garantiscono un elevato livello di gradimento da parte degli assistiti, dei familiari e degli operatori coinvolti. Consentono inoltre un’elevata qualità assistenziale, nonchè efficacia, efficienza e appropriatezza nella gestione dei ricoveri ospedalieri.

Dei membri dell’Opi Perugia

I membri dell’Ordine degli infermieri di Perugia, preoccupati per la regressione che inevitabilmente questa sentenza comporterà, dichiarano che gli infermieri hanno dimostrato, anche da prima della pandemia, il loro valore e l’elevata professionalità, che tuttora stanno mettendo a disposizione del sistema sanitario e dei cittadini per il governo dei processi assistenziali a tutti i livelli di responsabilità e in situazioni spesso difficili e complesse, senza mai entrare in conflitto con altre professioni sanitarie. Riteniamo sia necessario un forte cambio di passo dove le parole d’ordine che guidano le scelte e la governance dei servizi sanitari devono essere multi-professionalità e competenza. Necessario che vengano chiarite e valorizzate le competenze infermieristiche e in tal senso, a livello centrale, vengano ridisegnati i processi di erogazione dei servizi sanitari in relazione al progresso tecnologico ed al cambiamento di ruolo degli, infermieri e delle altre professioni sanitarie. Non sono più accettabili schemi gerarchici e non lungimiranti che, sulla base di retaggi culturali obsoleti e classisti, prevedano una sanità statica e monoprofessionale. L’obiettivo degli infermieri, che sono i pilastri del sistema sanitario provinciale, è quello di contribuire, con le proprie competenze e coerentemente ai livelli di responsabilità attribuiti, alla salute dei cittadini. È in tale direzione che devono essere adottate le scelte, per il bene del sistema sanitario di cui dobbiamo continuare ad essere orgogliosi.