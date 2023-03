Uno la rapina e l’altro stoppa l’inseguimento: scoperti dalla polizia

Lo scorso dicembre era stata rapinata in strada a Foligno, da un soggetto che le aveva strappato la borsa causandole – oltre al grande spavento – un trauma distrattivo alla spalla destra, per una prognosi di dieci giorni. Con il passare delle settimane, le indagini della polizia di Stato folignate sono andate a segno e il responsabile della rapina, unitamente al suo complice, sono stati raggiunti dalle misure cautelari disposte dal gip di Spoleto. Si tratta di due soggetti di nazionalità italiana e già noti alle forze dell’ordine. Per il primo sono scattati gli arresti domiciliari, per il secondo l’obbligo di dimora con divieto di uscire di casa nelle ore serali e notturne e l’obbligo di firma per tre giorni alla settimana.

Inseguimento ‘ostacolato’

Secondo quanto ricostruito dal commissariato, il complice, pur non partecipando attivamente alla rapina, era intervenuto subito dopo per ‘aiutare’ la signora. In realtà aveva ostacolato l’inseguimento del rapinatore che era riuscito a fuggire rapidamente dalla scena. Decisive, ai fini dell’indagine, sia le testimonianze che le immagini di alcune telecamere di sorveglianza.