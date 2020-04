Uova di Pasqua per i bimbi in pediatria

Dolce sorpresa martedì mattina all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. La cioccolateria Vetusta Nursia ha infatti completato la propria donazione – che nei giorni scorsi aveva riguardato dispostivi di protezione individuale e maschere ‘Decathlon’ per la terapia intensiva – portando uova pasquali per tutti i bambini ricoverati in pediatria. Insieme alla uova, il personale della direzione ospedaliera, invece, ha potuto fare colazione con del pane dolce sempre offerto dalla stessa cioccolateria. A ricevere i doni, personale medico ed infermieristico della pediatria del ‘Santa Maria’, il commissario straordinario Andrea Casciari e Leonardo Fausti dell’ufficio affari generali.

