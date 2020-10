Usa richiami uccelli per cacciare: denuncia

Richiami acustici – aveva ben 39 canti di uccelli – per cacciare. Un uomo è finito nei guai per questo motivo: è stato denunciato a Lisciano Niccone dai carabinieri forestali di Passignano sul Trasimeno, impegnati nel controllo di un valico rilevante in quanto rotta migratoria.

La scoperta

Il protagonista è stato sorpreso mentre praticava caccia d’appostamento impiegando richiami di uccelli: aveva un app in grado di emetterne ben 39. Le applicazioni sono considerate legali in quanto utilizzate per il birdwatching, ma c’è il divieto assoluto durante l’attività venatoria: un’azione che comporta la denuncia penale e la segnalazione alla questura.