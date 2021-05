Distretto Orvieto Usl: Urbani in pensione, direzione a Giammartino

Dopo oltre quarant’anni di attività al servizio dell’azienda sanitaria e dei cittadini, la direttrice del distretto di Orvieto dottoressa Teresa Manuela Urbani lascia la Usl Umbria 2 per andare in pensione: medico chirurgo, specialista in ostetricia, ginecologia e psicoterapeuta, è stata attiva in diversi ruoli fin dai primi anni ’80. Entra in azione Camillo Giammartino.

La Usl ringrazia

«La dottoressa Urbani – ricorda la Usl 2 – ha impresso un notevole slancio ai servizi sanitari in favore delle donne grazie anche ad una passione e ad un impegno sociale sempre presenti nel suo agire. Il suo lavoro si è caratterizzato per l’ascolto e il confronto con il territorio, istituzioni e cittadini e per l’attività svolta sempre in prima linea. La stimata professionista ha voluto gestire, ritardando il pensionamento, anche la lunga e difficile fase di emergenza pandemica Covid-19 con grande capacità, forza e impegno e ha messo a disposizione dell’azienda sanitaria, dei professionisti che vi operano e della popolazione, la sua esperienza, la sua dedizione, il suo attaccamento per il territorio. Non è semplice trovare le parole giuste per salutare una figura professionale che ha accompagnato, per tanti anni, con una presenza costante, la vita dell’azienda sanitaria e il lavoro di tanti collaboratori che ne hanno apprezzato le qualità. A nome dell’azienda, il direttore generale della Usl Umbria 2 dottor Massimo De Fino e la direzione strategica rivolgono un sentito ringraziamento e un caro ed affettuoso saluto alla dottoressa Urbani per il prezioso contributo sempre assicurato a favore della comunità, per l’esperienza e la capacità di ascolto, dialogo e gestione che rimarranno un esempio per i molti colleghi che hanno lavorato al suo fianco».

C’è Giammartino

La Usl inoltre annuncia che «sulla scorta degli ottimi risultati raggiunti e dell’attenzione della direzione strategica aziendale nei confronti della gestione sanitaria del territorio Orvietano, la direzione del distretto di Orvieto è stata affidata al dottor Camillo Giammartino, valido e stimato professionista ed ex direttore sanitario della Usl Umbria 2. Una figura certamente in grado di proseguire sulla strada dello sviluppo tracciata e seguita dalla dottoressa Urbani».