Lavoro per il Sasu nel primo pomeriggio di sabato in zona Casigliano, nel territorio comunale di Spoleto. I soccorritori si sono attivati alle 15 circa per aiutare una donna che si era infortunata mentre raccoglieva asparagi: due squadre composte da tecnici ed operatori – con loro il 118 – sono arrivate sul posto per poi stabilizzare la paziente sul materassino a depressione. Una volta trasportata a valle è stata infine consegnata all’ambulanza.

