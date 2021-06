«Vaccinarsi per riprendere il gusto del futuro»: il video della campagna Rai

Condividi questo articolo su

















La Rai ha realizzato un video per sensibilizzare i cittadini alla campagna vaccinale in corso. Già in onda da qualche giorno, è stato presentato a ‘Domenica In’ alla presenza del generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario Covid, ospite di Mara Venier.

«Confusione su Astrazeneca, ma ora acceleriamo»

Il generale ha ammesso che c’è stata un po’ di confusione nella comunicazione dei problemi incorsi con le vaccinazioni fatte con Astrazeneca («Ben 10 diverse versioni», ha detto), ma che ora le cose sono chiare e non ci sono più giustificazioni per non vaccinarsi. «In un’altra condizione si utilizzava tutto quello che avevamo per far calare la curva dei contagi, ora invece possiamo usare altri vaccini per l’eterologa con la seconda dose», ha spiegato.

Dopo l’estate l’immunità di gregge

«I giovani devono poter tornare in discoteca con atteggiamento responsabile e con il green pass – ha detto il commissario – se saremo bravi per fine settembre ci sarà immunità di gregge – ha detto Figliuolo – ma bisogna vaccinarsi: ora i vaccini ce li abbiamo. Spero che quanto prima torneremo ad abbracciarci come abbiamo fatto ieri sera nelle nostre case dopo la vittoria della nazionale italiana».