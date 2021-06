L’Italia vola ai quarti: il folignate Spinazzola Star of the match

Un momento magico per il folignate Leonardo Spinazzola. In una serata con tante insidie l’esterno umbro è stato ancora una volta tra i migliori dell’Italia nel successo per 2-1 contro l’Austria, risultando la Star of the match – è la seconda volta su quattro sfide – per l’Uefa: gli azzurri hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale superando di misura ai supplementari Alaba e compagni grazie alle marcature di Chiesa e Pessina, entrati nel corso della ripresa. Per l’ex Perugia – ora alla Roma – l’assist in occasione della rete del giocatore della Juventus, tanta corsa ed un paio di notevoli recuperi difensivi. Venerdì sera la squadra di Mancini affronterà a Monaco di Baviera la vincente di Belgio-Portogallo.

