Vaccinati e non: cosa dicono i dati sui ricoveri in Umbria

La Regione Umbria ha diffuso giovedì gli ultimi dati che mettono in relazione vaccinati e ricoveri negli ospedali regionali.

Alla data del 18 agosto risultano ricoverate, fra l’ospedale di Perugia e quello di Terni, 46 persone positive al Covid-19. Di queste, 42 sono nei reparti Covid ordinari e 4 in terapia intensiva. Circi i 42 ricoveri ‘ordinari’, 26 sono relativi a persone non vaccinate e 16 a persone vaccinate (3 con prima dose e 13 con ciclo completo da oltre 15 giorni). Dei 4 ricoveri in terapia intensiva, invece, 2 sono relativi a persone non vaccinate e 2 a persone vaccinate (1 prima dose, 1 ciclo completo oltre 15 giorni). L’età media dei ricoveri è di 58 anni per quelli ordinari e 54 per le intensive.