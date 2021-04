Vaccini familiari dei fragili e caregiver: prenotazioni riaperte

Riaperte mercoledì in Umbria le prenotazioni, online e in farmacia, delle vaccinazioni per familiari e caregiver dei soggetti estremamenti fragili. La sospensione era stata decisa dalla Regione a causa della mancanza di dosi, dunque in attesa di nuove forniture. Alle ore 8 di mercoledì risulta utilizzato il 96,27% delle dosi a disposizione (98,22% delle dosi di AstraZeneca, il 98,93% di Pfizer e l’83,2% di Moderna). Entro la settimana che si conclude il 2 maggio dovrebbe essere previsto in Umbria – secondo quanto riporta La Nazione – l’arrivo di circa 35 mila dosi complessive. In totale, sempre alle 8 del 28 aprile, risultano in totale, tra tutte le categorie, 172.856 prenotati.

