Vaccini Terni, nuovo avviso Usl: «Rispettare l’orario»

Ormai sta diventamento la norma. Terni, l’hub vaccinale al ‘Casagrande’ e l’orario dell’appuntamento non rispettato: l’azienda sanitaria locale lancia un nuovo invito dopo ciò che si è verificato sabato.

Il solito problema

La Usl invita la cittadinanza «a rispettare l’orario (mattina/pomeriggio) di appuntamento per la seduta vaccinale, notificato agli assistiti tramite sms da Umbria Digitale. Questa regola di comportamento è molto importante per evitare assembramenti, code e disagi ai punti vaccinali territoriali dell’azienda sanitaria: anche sabato mattina si sono presentati con largo anticipo, sin dalle prime ore del mattino, diverse decine di assistiti con appuntamento pomeridiano. Pensare di anticipare autonomamente – sottolinea la Usl – di mezza giornata l’appuntamento non è un gesto di rispetto per i cittadini che si presentano puntualmente in orario nella struttura e determina disagi sia agli assistiti che agli operatori sanitari e ai volontari che da mesi svolgono ogni giorno un lavoro prezioso e impegnativo. Tra l’altro tutte le strutture esterne di ingresso e di accoglienza alla palestra dove vengono effettuate le vaccinazioni sono dotate tutte di posti a sedere, che garantiscono il rispetto delle distanze e di grandi ventilatori per rendere più confortevoli i minuti di attesa».