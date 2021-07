Vaccini Terni, il polo ‘Casagrande’ cambia orario il 12 e 13 luglio

Il punto vaccinale territoriale ‘Casagrande’ di Terni, in piazzale Bosco, lunedì 12 e martedì 13 luglio sarà aperto soltanto il pomeriggio, dalle ore 14 alle 19.30. A comunicarlo è l’azienda Usl Umbria 2: «Si invitano quindi i cittadini prenotati per la seduta vaccinale a rispettare l’orario di appuntamento trasmesso tramite sms di notifica, senza anticipare l’arrivo al mattino per non trovare chiuso. Il distretto sanitario di Terni ha raggiunto in anticipo gli obiettivi fissati dalla Regione Umbria – chiarisce l’azienda sanitaria – e non verranno fornite ulteriori dosi vaccinali fino alla giornata di mercoledì 14 luglio. Si ringrazia per l’attenzione».

