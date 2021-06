Vaccini Umbria, fascia 16-29: preadesioni al 34%

Poco più di 10 mila 500 (10.767) su un totale di 31.329 persone, per una percentuale del 34,37%. Questo il numero di ragazzi e ragazze tra i 16 ed i 29 anni che finora – il dato è aggiornato alle 16 di lunedì 7 giugno – hanno dato la preadesione per la vaccinazione anti Covid in Umbria. Per quel che concerne gli adolescenti tra i 12 e 15 anni sono invece in 3.629 su 32.113, ovvero l’11,3%. A fornire i dati è la Regione.

I maturandi

Per quel che concerne i maturandi hanno aderito – sempre alle 16 odierne – in 3.354 su oltre 7.000 studenti (poco meno del 50%): «Saranno vaccinati mercoledì 9 e giovedì 10 giugno nei punti vaccinali distribuiti sul territorio regionale. Le adesioni sono aperte fino a martedì 8 giugno, alle ore 14», ricorda la Regione.