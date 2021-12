Vaccino, da mercoledì l’obbligo per docenti e forze dell’ordine

Nuova tappa importante per il decreto legge del 24 novembre scorso che ha introdotto, tra le varie cose, il super green pass. Un capitolo è riservato infatti anche all’obbligo vaccinale, che da mercoledì 15 dicembre scatta, per gli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, anche per la terza dose. Dalla stessa data viene poi esteso l’obbligo di vaccinazione anche ad altre categorie: la norma riguarderà infatti anche personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico. Per quanto riguarda gli irriducibili che non si vaccineranno, sarà esclusa la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse. I lavoratori delle categorie obbligate al vaccino sono esclusi dall’obbligo solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale. Tali esenzioni devono essere documentati e soggetti a verifica, la vaccinazione può essere omessa o differita. Gli ordini di chi esercita le professioni sanitarie, tramite le rispettive federazioni nazionali, si avvarranno della piattaforma nazionale digital green certificate ed eseguiranno immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi.

