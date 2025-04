di Antonio Gradia

Di Civitavecchia (Roma)

Dal Comune di Terni mi sono arrivate due multe nello stesso giorno, per aver superato il limite di velocità di 2 chilometri orari lungo la strada statale extraurbana Valnerina, che ha per tutto il percorso il limite di 50 chilometri orari. Praticamente andavo a 57km/h, ma basta distrarsi un istante dal guardare il tachimetro che si supera quella velocità senza accorgersene.

Ma, d’altronde, non si può stare a guardare sempre il cruscotto, bisogna guardare la strada per non fare incidenti. Inoltre lungo la Valnerina, fino a qualche mese fa c’era il controllo di velocità media, poi trasformato in controllo di velocità puntuale. Non si sa nemmeno se in questa trasformazione abbiano fatto le dovute verifiche e l’omologazione del dispositivo di controllo.

In una strada extraurbana il normale limite di velocità è di 90 chilometri l’ora ed è veramente esagerato fare dei controlli a 50 km/h in strada extraurbana sui pochi rettilinei che ci sono. Ho acquistato una casa in Valnerina, ma di questo passo penso di venderla se mi arriveranno tante multe ogni volta che passo. Questo è veramente come rubare alla gente, non è sicurezza.