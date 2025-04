«Siamo qui per farvi mangiare bene, non per farvi tornare a casa con una multa e un punto in meno sulla patente». Così lo chef Umberto Trotti, dell’Osteria del Trap di Ferentillo, avverte i suoi clienti (e non solo) con un video ironico pubblicato sui social. Il messaggio è chiaro: «In Valnerina, poco prima della Cascata delle Marmore, ci sono due autovelox posizionati in punti particolarmente insidiosi – dice Umberto -. Ti beccano se vai anche solo a 55 chilometri orari, e non solo nel punto preciso, ma anche 10 metri prima e 10 dopo. Non si scappa».

Non è la prima volta che Umberto Trotti muove critiche ai dispositivi posizionati per limitare la velocità dei veicoli. Questa volta, però, c’è un richiamo anche alla sicurezza stradale: «Facciamo attenzione, perché la strada è piena di gente, ci sono famiglie, bambini, motociclisti. È giusto andare piano per evitare incidenti. Ma è anche giusto evitare di rovinarsi la giornata con una multa subito dopo pranzo. Lo dico da chef, da cittadino e da uno che si è beccato 14 multe in un colpo solo. Almeno voi salvatevi».

IL VIDEO