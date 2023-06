Valnerina Ternana: tutti in mountain bike con la ‘Duezeronove’. Si pedala il 25 giugno

FOTOGALLERY

L’associazione sportiva dilettantistica Mtb Triono Racing Sc Centrobici (AsdCiemme) organizza la seconda marathon ‘Duezeronove’ che si terrà domenica 25 giugno. Si tratta di una manifestazione marathon di mountain bike agonistica amatoriale, valida come campionato regionale di mountain bike – prova unica per tutte le categorie – e ‘gara jolly’ per due circuiti nazionali: ‘Sentieri del Sole’ e ‘Umbria Marathon’. Il ritrovo è presso gli impianti sportivi di Arrone (Terni) alle ore 9. «Fra appassionati e praticanti di mountain bike – spiegano gli organizzatori – si crea un legame profondo, unico, tra la passione per uno sport e l’amore per il contesto. La Valnerina è una terra vocata alla mountain bike. Decine di chilometri di percorsi in off road vengono interpretati ogni anno da bikers di qualsiasi livello, dagli amanti delle salite difficili a quelli dei dolci saliscendi. Diversi tracciati, ma un unico obiettivo: emozionarsi. Ma il territorio ternano, oltre a donare emozioni, può diventare anche uno dei campi prova più entusiasmanti per testare l’attitudine alle due ruote. E lo fa, proponendo una gara straordinaria. La gara, alla sua seconda edizione, toccherà il territorio della bassa Valnerina avendo come fulcro il comune di Arrone che sarà luogo di partenza e arrivo. Si passerà nel comune di Terni, attraversando Piediluco, per poi rientrare nel comune di Arrone». Tre i percorsi: il primo è di 18 chilometri con 400 metri di dislivello, il secondo di 39 chilometri con 1.300 metri di dislivello e il terzo di 62 chilometri con 2.200 metri di dislivello. Le iscrizioni sono possibili attraverso questo link. Dagli organizzatori giunge un ringraziamento alla Fondazione Carit per aver contribuito fattivamente alla riuscita dell’evento.