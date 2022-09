Valserra tra i rifiuti, in difesa arrivano a pulire i volontari

«In un territorio che ci si aspetta salubre e poco abusato dalla mano incivile dell’uomo, ovvero quello a partire dall’abitato di Rocca San Zenone e percorrendo la strada provinciale in direzione di Giuncano dove si incontrano Poggio Lavarino, Porzano, Acquapalombo e Appecano, tutte frazioni del comune di Terni, si trova una quantità di rifiuti abbandonati che fa veramente impressione». Proprio in questo territorio domenica sono intervenuti i volontari del gruppo civico Mi Rifiuto, insieme ad altre associazioni del territorio, in una giornata organizzata dalla Pro loco Valserra.

