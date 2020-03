Valtopina, sindaco positivo al Covid-19

Il sindaco di Valtopina, Lodovico Baldini, positivo al tampone per il Covid-19. Lo ha annunciato lui stesso nella giornata di domenica: «Con rammarico e dispiacere – afferma il primo cittadino – sono qui a comunicarvi che dopo un tampone oro-faringeo da me eseguito nella giornata di ieri (sabato, ndR), ho avuto da poco il referto dello stesso con esito di positività al Covid-19. Sto bene, solo qualche linea di febbre e un po’ di stanchezza, sono in isolamento a casa mia da dove proseguirò tutte le terapie necessarie. State tranquilli, forti, uniti e collaborativi, seguite alla lettera i Decreti Governativi, il rispetto di tutte le disposizioni ormai note a tutti, restate a casa e mettete in atto tutte le precauzioni possibili e necessarie. Facciamo di nuovo vedere come Valtopina sia da sempre un esempio da seguire. L’attività amministrativa rimarrà in funzione grazie alla giunta comunale e ai consiglieri di maggioranza con i quali saremo in contatto quotidiano, con i responsabili di servizio e i dipendenti comunali. Teniamo duro, tutto questo presto passerà e ci ritroveremo presto insieme. Mando un caro e forte abbraccio virtuale a tutta la comunità. Vedrete, ce la faremo».

Tecnico radiologo a Foligno

Baldini, oltre a fare il primo cittadino di Valtopina, lavora come tecnico radiologo all’ospedale ‘San Giovanni Battista’ di Foligno. Sul puntp l’azienda Usl Umbria 2 comunica che ha «tempestivamente attivato tutte le misure previste per la tutela della salute pubblica con un’approfondita indagine epidemiologica per la verifica dei contatti stretti, pazienti e operatori sanitari. Verranno effettuati inoltre test per escludere il contagio e attivato il servizio di sorveglianza attiva domiciliare».