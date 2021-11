Vandalizzano la stazione di Nocera Umbra: denunciati

Hanno spaccato i vetri della sala d’attesa della stazione ferroviaria di Nocera Umbra e danneggiato gravemente la biglietteria automatica dello scalo. In meno di 24 ore, però, gli agenti della polizia ferroviaria di Foligno sono riusciti a risalire all’identità dei vandali, due ragazzi di origini tunisine, denunciati a piede libero all’autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato in concorso. Nel contesto dell’indagine-lampo, gli agenti si sono avvalsi anche delle immagini delle telecamere presenti.

