Vent’anni dopo Benigni gli studios di Papigno ripartono con ‘Tic Toc’. Eva Henger è la star

di Fra.Tor.

Dopo i fasti de ‘La vita è bella’ e (meno) di ‘Pinocchio’ di Roberto Benigni, arriva ‘Tic toc’ con la regia di Davide Scovazzo. A distanza di anni gli studios di Papigno hanno riaperto le proprie porte e lo hanno fatto per il film che vede nel cast volti noti del cinema e della tv come Eva Henger, Maurizio Mattioli, Sergio Vastano, Fausto Leali, accanto a molti giovani influencer. Le riprese del film, che andrà in onda il prossimo anno nella piattaforma Prime video, sono iniziate a fine ottobre e termineranno i primi di dicembre.

Il regista Davide Scovazzo

‘Tic toc’

«Il titolo del film – spiega il regista – prende spunto dal noto social network ‘Tiktok’ e dal suono del timer di una bomba. Ma più di questo non posso spiegare. È un film che riesce a far interagire i giovani che utilizzano questo social e attori di vecchia scuola. Una sinergia tra il ‘vecchio’ e il nuovo che crea una forma di comunicazione che si proietta verso il futuro. Una nuova commedia italiana che crea una nuova forma comunicativa che, anche interattiva, guarda verso il futuro. E lo facciamo riaprendo questi studios di Papigno, per troppo tempo chiusi, e che ora rinascono insieme a noi».

Il consigliere comunale Antonietti e Zio Command

Riaprire gli studios di Papigno

L’idea di riaprire gli studios di Papigno «ci è arrivata da Samuel Comandini, conosciuto a Terni come Zio Command», racconta il direttore di produzione (e consigliere comunale) Stefano Antonietti. «Samuel mi ha presentato questa produzione che era intenzionata a girare le riprese del film a Roma, ma abbiamo pensato di proporgli gli studios perché secondo noi potevano prestarsi molto bene. Dopo averli visitati e aver visitato un po’ la città e la cascata delle Marmore, hanno subito accettato di venire a girare qui. Sono sicuro che non finirà qui e che si potrà aprire una nuova era per i nostri studios. C’è già l’idea di girare il seguito di questo film e poi abbiamo contatti anche con altre produzioni. Sono fiducioso». Da ternano Zio Command non poteva che credere «moltissimo in questo territorio. Credo che la città di Terni – dice – possa offrire molto, anche in ambito cinematografico, e vorrei valorizzarla. Collaborare con questo cast, formato anche da attori molto noti, è stato per me bellissimo. Complesso, ma divertente».

Eva Henger e Terni

Protagonista Eva Henger

Non è la prima volta che Eva Henger viene a Terni «perché è un posto che mi piace tantissimo e mi trovo sempre molto bene qui, la natura è meravigliosa e poi – sorride – si mangia benissimo. Girare questo film è stato molto divertente, grandi professionisti, che hanno avuto magari anche ruoli minori, si sono mescolati con attori nuovi, giovani influencer e si è creato un clima fresco e sorridente sul set. È stato uno dei film ai quali mi è piaciuto di più lavorare».