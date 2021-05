Via del Convento Terni: problema di rifiuti

Via del Convento, area periferica – non distante da Collescipoli – di Terni. Anche qui si registrano problemi di inciviltà e abbandono di rifiuti, in questo caso vicino a delle case a lato della strada: a segnalare la spiacevole situazione è un lettore di umbriaOn, da tempo attivo per cercare di risolvere la situazione. Per ora a vuoto: «Ho contattato l’Asm più volte e in qualche circostanza sono intervenuti. Purtroppo la questione si è ripresentata e ora con le temperature più alte c’è anche il malodore. Sembra quasi che non interessi a nessuno e personalmente sono stufo di assistere a queste scene». Storia che si ripete.

