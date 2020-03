Via Tre Monumenti: individuato il ‘pirata’

Nessun ferito ma due veicoli danneggiati e sanzioni decisamente ‘salate’ per un 30enne residente a Terni: l’uomo è colui che, al volante di un’Alfa 147, lo scorso 1° marzo in via Tre Monumenti aveva ‘seminato il panico’ finendo con la propria auto contro altre due parcheggiate lungo la strada, salvo poi scappare senza fermarsi. Il 30enne è stato individuato a seguito delle indagini di polizia giudiziaria condotte dagli agenti dell’ufficio incidenti della polizia Locale di Terni. Partendo dai pochi elementi a disposizione, gli agenti sono riusciti a risalire alla sua identità e ad accertarne le responsabilità. Nessuna denuncia penale, nel caso di specie, ma sanzioni amministrative importanti visto l’accaduto.

