Via Tre Monumenti, ora anche le siringhe nelle aiuole

Rifiuti, sporcizia, cartelli poco visibili – e automobilisti che ne ‘approfittano’ per andare contromano – ma pure siringhe nelle aiuole. Tornano a farsi sentire i residenti di via e piazza Tre Monumenti, a Terni, per denunciare lo stato di degrado della zona. Le ultime ‘novità’ riguardano il ritorno delle siringhe, utilizzate da tossicodipendenti, nelle aiuole vuote lungo la strada. Un elemento che, unito agli altri che non hanno mai abbandonato il quartiere – come la cura degli spazi -, desta un certo allarme. E la richiesta è quella, consueta, di controlli e interventi per ripristinare le migliori condizioni possibili. Ben diverse dalle attuali.

