Viale Trento: «Padroni dei cani senza ritegno»

Erba alta, sporcizia e soprattutto deiezioni canine: a lamentarsi della situazione del parco di viale Trento, a Terni, in una fase in cui le persone – in molti casi famiglie con bambini – tornano ad utilizzare con costanze le aree verdi cittadine, è una lettrice di umbriaOn. «Al parco l’erba è altissima. Inoltre una volta c’era il divieto di entrata per i cani, adesso il cartello lo hanno tolto e quindi ci portano tutti i cani senza guinzaglio ma non è quello il problema. Il problema – spiega – sono i padroni che non raccolgono le feci: è veramente diventato schifoso, per non parlare della piccola discarica presente ad uno degli ingressi».

