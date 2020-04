Covid, a Cesi la pace e la serenità di sempre

Condividi questo articolo su

















Pace e serenità di sempre. Poco movimento e auto in circolazione e la speranza che questo particolare periodo storico possa terminare nel più breve tempo possibile. A Cesi, frazione ternana, regna il silenzio: girando per il paese, già di per sé con un numero di residenti molto basso, si incrociano non più di cinque-sei persone. Una di loro è la signora Antonietta, nata nel dicembre del 1929, in splendida forma: «Esco e vado a passeggiare, ma massimo a 200 metri come mi ha detto mio figlio. La vita di sempre». Nessun timore per lei: «Se muoio ho 90 anni, non fa niente: sono tanti, ecco, e non ho paura. Siamo pochi e sono tutti tranquilli. Ci mettiamo a parlare al muretto in fondo alla via: quando passano i carabinieri ci fanno un cenno e noi rispondiamo. Siamo attenti a rispettare le distanze», conclude prima di andare a pranzo. Anche qui non manca il messaggio di speranza che più ha contraddistinto questa fase, ‘andrà tutto bene’ con cuore e sorriso.

