Covid Terni: gli uomini del 115 si autotassano per aiutare famiglie

Condividi questo articolo su

















Un’idea dettata dal cuore e nata in via spontanea per aiutare le famiglie più bisognose. Nuova iniziativa di solidarietà degli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni: i pompieri della sede centrale si sono autotassati per sviluppare una raccolta di generi alimentari di prima necessità, poi consegnati a coloro che sono più difficoltà in periodo di emergenza covid-19. Sono state individuate trenta famiglie grazie ai suggerimenti dei parroci delle parrocchie di Santa Maria del Rivo e Santa Maria della Misericordia: martedì è avvenuta la distribuzione dei pacchi, mentre ulteriori derrate alimentari sono state donate al parroco del Sacro Cuore.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON