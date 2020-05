Condividi questo articolo su

















SPECIALE CORONAVIRUS

Servizio di Pietro Cuccaro

La fase due è cominciata, ma per il momento sembra ancora una fase uno e mezzo, visto che molte delle cose che si possono fare, si possono fare ‘a metà’. A Ponte San Giovanni, uno dei locali di riferimento per i lavoratori della zona industriale riapre ma è praticamente vuoto. Poco distante, nell’area verde di Balanzano pochi bambini giocano in mezzo all’erba alta. Il più felice sembra un cagnolone, che del coronavirus, sembra non curarsi affatto.

Il barista: «Così non va»