Terni, la ‘fase due’ è anche la fila al McDrive

Condividi questo articolo su

















Lunga fila di auto lunedì sera per il McDrive di via del Centenario, a Terni. Altra conseguenza dell’ingresso nella ‘fase due’ dell’emergenza, con tanti che – di ogni età – hanno ‘assaltato’ il fast food dopo settimane di astinenza da panini, fritti e hamburger. Una coda talmente lunga da arrivare anche in piazzale Marinai d’Italia, come e più di altre volte.

TERNI: «COMPRENSIONE OGGI, DA DOMANI MULTE»

La missiva su largo Ottaviani

Sul piano del rispetto delle norme nel primo giorno di ‘fase due’ a Terni, invece, pubblichiamo qui la riflessione di un lettore di umbriaOn: «Ho il balcone che affaccia su largo Ottaviani e quindi una posizione privilegiata per osservare cosa accade. Dopo un inizio confortante, lunedì mattina, la situazione è andata via via degenerando con l’avvicinarsi dell’orario dello ‘struscio’. Alle 17.45 largo Ottaviani era un via vai di gruppi e gruppetti di persone (per lo più ragazzi) che beatamente passeggiavano senza alcun rispetto delle distanze di sicurezza e senza mascherina. Non siamo ai livelli ‘standard’ ma mi sembra pure troppo considerando che era solo il primo giorno e che se non si interviene velocemente, dubito che faremo in tempo ad arrivarci allo ‘standard’ prima di dover richiudere tutto in fretta e furia. Questa mattina (lunedì, ndR) la municipale ha fatto qualche controllo (anche in maniera adeguata considerando il numero di persone in giro) ma quando la situazione è peggiorata, nel pomeriggio, gli agenti sono passati senza neanche fermarsi sotto porta Sant’Angelo».

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

PARTE LA FASE A DUE A TERNI – LE FOTO DI ALBERTO MIRIMAO

FASE DUE TERNI, UN PO’ DI LUCE IN MEZZO A TANTE OMBRE

VIDEO – RIAPRE ‘LA PASSEGGIATA: «MI È MANCATA»

VIDEO – TERNI, RIECCO I BAR: «GIORNO ‘ZERO’»

VIDEO – AUTOBUS TERNI: PARLA L’AUTISTA

VIDEO – RIPARTE L’EDILIZIA PRIVATA A TERNI

VIDEO – CIMITERO TERNI: «FINALMENTE UN FIORE»

FOTO – LA RIPARTENZA A TERNI