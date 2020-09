PalaTerni, mercato ortofrutta: parte lo ‘smontaggio’ – Video

Condividi questo articolo su

















Nuovo ‘ultimatum’ dal Comune. A palazzo Spada hanno fretta di liberare l’area per la realizzazione del palasport e, dopo la precedente scadenza al 16 settembre, tra le parti c’è stato un nuovo confronto: rigettata la richiesta di arrivare al 10 ottobre – ci sono le opere di sistemazione da fare nella nuova struttura in zona Polymer e chiaramente gli operatori del mercato ortofrutticolo coinvolti gradirebbero avere continuità lavorativa, senza periodi di stop -, il nuovo termine per le demolizioni è fissato al 24 settembre. Ed ecco i primi movimenti.