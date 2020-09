Perugia, ok all’ordine del giorno contro il bullismo

di A.B.

In concomitanza con la riapertura delle scuole, il consiglio comunale di Perugia ha approvato l’ordine del giorno presentato dalla consigliera Francesca Vittoria Renda, capogruppo Blu e portavoce di Blu-Perugia Civica, contro il bullismo. L’obiettivo è avviare un intervento coordinato tra la classe politica e le istituzioni, ponendo le basi per contrastare e prevenire una problematica che potrebbe non essere più sotto controllo.

Numeri

Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni in continua crescita fra i più giovani, investendo in particolar modo le scuole medie e superiori, fino a riversarsi nella sfera familiare. È quindi necessario che le istituzioni prendano quanto prima seri provvedimenti al fine di punire chi presenti comportamenti diffamatori e lesivi nei confronti di altri soggetti. Come riportato dalla consigliera Renda, «il 22,5% dei casi i ragazzini fra gli 11 e i 13 anni e nel 17,9% dei casi gli adolescenti fra i 14 e i 17 anni, sono stati vittime di comportamenti violenti e offensivi». Oltre a precisare che «dai dati sul cyberbullismo emerge che su 354 denunce di minori trattate nel 2017 dalla Polizia postale, 59 riguardano la diffusione di materiale pedopornografico e 116 sono casi riguardanti ingiurie, molestie e minacce».

Impegno

Come previsto dal documento sottoposto alla commissione e al consiglio, per contrastare il fenomeno è necessario adottare misure di recupero per il ‘bullo’, integrandole con norme comportamentali adeguate. Il Comune di Perugia sarà il principale protagonista per arginare al meglio ogni forma di bullismo e di cyberbullismo, coinvolgendo nel suo impegno tutte le istituzioni dedicate.