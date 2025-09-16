Un uomo di 36 anni è stato arrestato in seguito ad una lite all’interno di un bar a Bastia Umbra. Ci ha pensato la polizia di Stato a risolvere la situazione.

I due protagonisti stavano distruggendo il locale ed è stata chiamata la polizia. All’arrivo, gli agenti hanno trovato solo il 36enne ferito: «L’uomo era stato colpito dall’altro avventore, datosi alla fuga prima dell’arrivo della Polizia, con una delle due stampelle che il 36enne aveva in uso per deambulare. Quest’ultimo, nonostante le ferite, tentava di aprire il frigo bar per prendere altre birre ma il titolare, un 34enne di Assisi, cercava di impedirglielo poiché già in stato di ubriachezza», spiega la questura.

Il 36enne ha iniziato ad aggredire gli agenti con calci e pugni: «Nell’occorso, in modo repentino, ha sferrato un calcio ad uno dei due agenti colpendolo in modo violento alle mani poste in protezione del viso, per poi proseguire con altri colpi su entrambi gli arti. A quel punto, grazie anche all’ausilio di altro personale nel frattempo arrivato sul posto, gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo e metterlo in sicurezza». Intervento del 118 e prognosi di 15 giorni. L’arresto è stato convalidato.

L’uomo da febbraio scorso gode dell’istituto della messa alla prova e «per tale motivo sta svolgendo lavori di pubblica utilità presso la Croce Rossa. Per lui è ora scattato il Dacur, emesso dal questore di Perugia, un divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico intrattenimento presenti sul territorio dell’intera provincia di Perugia, per la durata di un anno dalle ore 18 alle 6 del mattino, pena la reclusione da anni uno ad anni tre e la multa fino a 24.000 euro».