Viene rimproverato per la manovra e tira fuori una chiave inglese: denunciato

La lite è scoppiata a Città di Castello (Perugia) fra il conducente di un autocarro ed un automobilista per banali motivi di viabilità: il primo avrebbe effettuato una manovra pericolosa e il secondo glielo avrebbe fatto ‘notare’. Solo che poi l’uomo al volante del mezzo da lavoro, è sceso brandendo una grossa chiave inglese e minacciando l’automobilista. Quest’ultimo, spaventato, ha chiamato la polizia e l’altro si è dato alla fuga: purtroppo per lui, la vittima delle minacce si era segnata la targa e, insieme alla descrizione del soggetto e alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, gli agenti della Volante tifernate sono riusciti a risalire all’identità del conducente dell’autocarro. Si tratta di un 62enne originario di Torino, con precedenti per droga: convocato presso gli uffici della polizia di Città di Castello, è stato denunciato per minaccia aggravata.

