Vince 100 mila euro spendendone 26 in un market di Perugia

Vincere 100 mila euro spendendone 26. La dea bendata torna a sorridere all’Umbria: è accaduto ad una famiglia della provincia di Perugia e, in particolar modo, ad una signora il cui scontrino fiscale è stato estratto consentendole di ottenere la cifra.

Lotteria degli scontrini

La donna si è presentata in queste ore presso gli uffici Adm di Perugia, dove i funzionari, dopo aver verificato la correttezza della documentazione, hanno certificato la vincita e consegnato la ricevuta per poterla incassare: l’acquisto è stato fatto in un market di una città vicina a Perugia. Da parte della fortunata c’è anche una lettera inviata all’Agenzia: «Sto vivendo un sogno a cui ho sempre creduto. Quando è uscita questa lotteria erano molti gli scettici, anche i miei familiari. Io invece ci ho creduto: perché non farla? Non costa nulla e non cambia le mie abitudini. Ringrazio i funzionari dell’ufficio dei monopoli per l’Umbria che con la loro gentilezza e professionalità mi hanno seguita negli aspetti amministrativi per poter reclamare e riscuotere la vincita». All’esercente che ha emesso il fortunato scontrino andrà invece la vincita di 20 mila euro.