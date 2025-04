Si è portato a casa quasi 200 mila euro puntando al Lotto Più sui quattro numeri che giocava sempre suo padre, scomparso poco tempo fa. Davvero un sabato speciale – grazie alla vincita, raccontata da ‘Il Messagero-Umbria‘ con un articolo di Massimo Boccucci – per un eugubino. Che con i numeri 16, 23, 48 e 78 ha vinto l’importante somma giocando alla tabaccheria Berettoni di via del Teatro Romano, a Gubbio. Una tabaccheria decisamente fortunata, visto che – come riferisce ‘Il Messaggero‘ – nel 2013 un imprenditore si era portatato a casa un milione di euro e poi, a seguire, altre vincite da 100 mila euro – due – e diverse da 10 mila. Questa volta però, come spiegato dai titolari al quotidiano, la vincita è speciale, perché legata agli affetti più cari e a un sogno diventato realtà.