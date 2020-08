Miss Mondo Umbria 2020 è Viola Duranti

Viola Duranti, 18 anni di Perugia, è Miss Mondo Umbria 2020. È lei ad aver trionato nella serata che si è tenuta all’Handmade Café: insieme alla coetanea spoletina Giaele Sbattella, prefinalista nazionale, sarà protagonista a Gallipoli (dal 1° al 19 settembre) nella finale tricolore.

L’avventura

La Duranti è in attesa di iniziare il V° anno dello scientifico Galilei: «Da questa esperienza – spiega – a Gallipoli mi aspetto di vivere una bella esperienza, di non fare figuracce e magari di non cadere dai tacchi». La Sbattella invece si è diplomata all’alberghiero di Spoleto: «Mi aspetto di divertirmi di migliorarmi nel portamento, nel trucco e di crescere tanto, sia a livello professionale sia personale. Sono timida – il commento – e spero di sbloccarmi anche attraverso nuove conoscenze. Partecipare a Miss Mondo Umbria è stata un’esperienza bellissima e consiglio di farla a tutte le ragazze che ne hanno la possibilità». Erano presenti a giudicarle i giornalisti Luigi Foglietti e Lorenzo Lotito, la fashion editor Linda Boranga, Imma Fusco di Handmade Cafè e i professionisti Alessandro Riccini Ricci e Luca Marinelli. Il concorso è gestito da Gianni Marcantonini di Art Inside Event, con regia organizzativa curata da Federica Bardani e coreografie delle sfilate di Antonio Becchetti.