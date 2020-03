Violano anche decreto Covid-19: denunciati

Hanno affisso su un cavalcavia della strada statale 685 uno striscione con un messaggio di solidarietà verso i detenuti, in una fase socialmente delicata per l’emergenza coronavirus, segnata anche da forti proteste in alcune carceri. Per questo tre persone – due donne e un uomo, tutti di circa 30 anni e con precedenti di polizia – sono state denunciate a piede libero dai carabinieri della Compagnia di Spoleto, coordinati dal capitano Aniello Falco. I reati contestati sono affissione abusiva di scritti e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. I tre sono stati fermati dai militari mentre si allontanavano a bordo di un’auto, subito dopo aver affisso lo striscione, realizzato utilizzando un lenzuolo bianco. I tre sono stati anche denunciati per la violazione del nuovo decreto della presidenza del Consiglio del 9 marzo, relativo all’emergenza coronavirus, trovandosi al di fuori del territorio comunale di residenza senza un valido motivo. In questo caso è stato contestato il reato previsto dall’articolo 650 del codice penale.

