Violazioni su sicurezza e controlli green pass: denunce e sanzioni

Tre persone denunciate per presunte e numerose violazioni della normativa sulla sicurezza dei cantieri ed al controllo dei green pass per i lavoratori. Questo l’esito dell’ultimo controllo dei carabinieri della Compagnia di Assisi sul fronte edilizio.

Il problema

In azione sono entrati i militari della stazione di Cannara in collaborazione con il personale specializzato del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro. Oltre alle denunce nei confronti dei responsabili sono state contestate violazioni amministrative per complessivi 3.400 euro e ammende per oltre 11.600 euro: a chiudere il cerchio l’immediata sospensione delle attività lavorative coinvolte fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.