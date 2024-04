Vis Pesaro-Perugia 1-0: Neri chiude la corsa al terzo posto del Grifo

di Giovanni Cardarello

«Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova». Lo diceva, quasi un secolo fa, la grande scrittrice inglese di romanzi gialli Agatha Christie e, traslando il tutto alla vicenda sportiva del Perugia edizione 2023-2024, possiamo dire che gli indizi sono addirittura otto.

Otto sconfitte

Otto come le sconfitte rimediate nella regular season, otto come gli stop patiti ogni volta che c’era da fare il salto definitivo verso l’alto, otto come i punti di distacco con cui il Grifo rischia di chiudere la stagione rispetto al terzo posto della Carrarese. Terzo posto che avrebbe garantito l’accesso alla fase nazionale dei Play Off, terzo posto che, con la sconfitta subita al Tonino Benelli di Pesaro per mano della Vis di Stellone, e alla contemporanea vittoria della squadra toscana sul Rimini, 3-0 il finale, si allontana fino a 5 lunghezze. E con due soli match da giocare, e lo scontro diretto a sfavore, terzo posto che di fatto diventa una chimera. Sconfitta, peraltro, più che meritata ed arrivata con il minimo scarto grazie ad un gol di Gian Marco Neri al minuto 49’ che su azione d’angolo batte di testa una difesa statica e non reattiva. Una sconfitta che la squadra di Formisano non ha fatto nulla per evitare. Sul taccuino del cronista, infatti, non riusciamo a registrare nemmeno una situazione di pericolo ai danni di Neri, Filippo. Una sconfitta dove ‘brillano’ le prove incolore di chi come Lisi, Angella, Torrasi, Kouan e Matos dovrebbe dare un minimo valore aggiunto ad una rosa molto giovane e che invece finiscono nel tabellino finale con voti al di sotto della sufficienza. Da segnalare che nel finale il Perugia ha avuto anche il vantaggio dell’uomo in più, espulso Rossetti per doppia ammonizione. Solo in quel frangente la squadra di Formisano è riuscita a tirare in direzione della porta pesarese con un colpo di Sylla, parato da Neri. Ma è poco, davvero troppo poco, per una squadra che aveva un solo risultato a disposizione, la vittoria. Vis Pesaro-Perugia passa agli archivi con il risultato di 1-0, un risultato che spegne definitivamente la corsa al terzo posto del Grifo.

IL TABELLINO DI VIS PESARO-PERUGIA

Vis Pesaro (3-5-2): Neri 6,5; Rossoni 6, Zagnoni 6,5, Neri 7; Mattioli 6,5, Pucciarelli 6,5, Obi 5 (46’ Rossetti 5,5), Di Paola 7,5, Peixoto 7 (67’ Ceccacci 6); Nicastro 6,5 (72’ Karlsson sv), Molina 7 (84’ Nina sv) .

Allenatore: Stellone 7

Perugia (3-5-2): Adamonis 6; Lewis 6, Angella 5 (59’ Paz 6), Vulikic 5,5; Mezzoni 5 (67’ Matos 5,5), Iannoni 6, Torrasi 5 (59’ Bozzolan 6), Agosti 5,5 (46’ Kouan 5,5), Lisi 5,5 (76’ Sylla sv); Vazquez 5,5, Seghetti 5,5. Allenatore: Formisano 5

Reti: 49’ Neri Gian Marco

Ammoniti: Seghetti, Kouan, Mezzoni, Neri F, Neri GM, Rossetti, Rossetti

Espulsi: Rossetti

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini

Assistenti: Luca Chiavaroli di Pescara e Pierpaolo Carella di L’Aquila

IV° Ufficiale: Michele Coppola di Castellammare di Stabia