Scossa di terremoto significativa – la magnitudo stimata dall’Ingv è 3.8, poi corretta in 3.7 – fra Visso e la frazione di Ussita, in provincia di Macerata e a pochi chilometri dal confine con l’Umbria, alle ore 14.54 di lunedì pomeriggio. Il sisma è avvenuto ad una pofondità di 9,6 chilometri. In corso valutazioni da parte degli organi competenti – vigili del fuoco, forze dell’ordine, protezione civile – in merito ad eventuali danni o interventi necessari.

