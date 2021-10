Volley, si parte: Sir ok davanti ai Sirmaniaci, Bartoccini ko a Chieri

Prima partita col Palabarton finalmente (quasi) pieno e prima vittoria per la Sir, all’esordio in campionato. Nella stessa giornata, quasi in contemporanea, esordio anche per la Bartoccini del neo coach Cristofani, che invece perde a Chieri, pur difendendosi con le unghie e con i denti.

Sir, esordio vincente

Vittoria all’esordio per la Sir Safety Conad Perugia che supera in tre set al PalaBarton, di fronte finalmente al pubblico seppure in percentuale, una coriacea Top Volley Cisterna. Successo convincente per gli uomini di Grbic che, nonostante alcune fisiologiche pause a qualche incomprensione figlia dei pochi allenamenti svolti tutti insieme, si dimostra in grado di fare la differenza grazie alla classe dei suoi campioni e, sotto il profilo strettamente tecnico, con i fondamentali del muro (9 i vincenti contri i 4 di Cisterna) e del servizio (5 ace contro nessuno della squadra ospite). Primi tre punti dunque in classifica per i Block Devils che archiviano, mettono in cascina e pensano subito al prossimo turno, la seconda di Superlega con in programma domenica prossima l’insidiosa trasferta di Verona.

Anderson Mvp

Palma di Mvp per l’americano Matt Anderson che gioca un match a tutto campo chiudendo con 10 palloni vincenti, il 63% in ricezione, il 47% in attacco e 2 muri vincenti. Doppia cifra per Leon (12 punti) e per Rychlicki (11 colpi a segno con 2 muri), 9 i punti del solito Solè, 8 con 4 muri di un positivo Mengozzi, chiamato in causa per un Ricci non al meglio. Prima in bianconero molto positiva per Giannelli, che ha gestito bene la fase offensiva di Perugia mettendo a referto anche 3 punti, mentre fa ormai poco notizia la solita prestazione solida in seconda linea di Max Colaci. Degno di menzione anche l’ingresso al servizio sul 21-20 di Plotnytskyi che, con due ace consecutivi imprendibili, ha segnato il parziale e indirizzato un po’ tutto il match.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – TOP VOLLEY CISTERNA 3-0

Parziali: 25-22, 25-18, 25-23

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 3, Rychlicki 11, Mengozzi 8, Solè 9, Leon 12, Anderson 10, Colaci (libero), Travica, Plotnytskyi 2, Ter Horst 1, Ricci. N.e.: Piccinelli, Dardzans, Russo (libero). All. Grbic, vice all Piacentini.

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 1, Szwarc 17, Zingel 6, Bossi 4, Rinaldi 3, Maar 11, Cavaccini (libero), Raffaelli 5, Krick. N.e.: Giani, Picchio (libero). All. Soli, vice all. Cocconi.

Arbitri: Stefano Caretti – Stefano Cesare

LE CIFRE – PERUGIA: 12 b.s., 5 ace, 55% ric. pos., 22% ric. prf., 51% att., 9 muri. CISTERNA: 14 b.s., 0 ace, 33% ric. pos., 11% ric. prf., 46% att., 4 muri.

Bartoccini sconfitta con onore

Una gara difficile sulla carta sin dal pronostico quella di Chieri dove si sapeva che le ragazze di coach Cristofani avrebbero avuto vita difficile. Le piemontesi si sono dimostrate sin da subito ostiche ed i due set vinti in rimonta ne confermano la fama, questo dice il 3-1 finale (25-15 22-25 25-19 25-22 i parziali) uscito dalle mura del PalaFenera di Chieri.

Cristofani: «Eravamo tese»

A caldo nel post gara le parole di coach Luca Cristofani sono comunque ottimistiche vista la nota difficoltà che presentava la gara contro le piemontesi. «Come tutte le gare di debutto è stata una partita molto tesa all’inizio, abbiamo fatto fatica a scioglierci un po’ ed a trovare il ritmo, non siamo stati nemmeno fortunati perché oltre all’assenza di Guerra, anche Bintu nel momento più importante ha avuto un piccolo risentimento muscolare, quindi le nostre opzioni offensive erano limitate. Sono state brave coprire le nostre prime opzioni e quindi hanno reso molto difficile fare punto, è stata comunque una buona gara per essere la prima uscita, sapevamo che sarebbe stato un campo difficile, partiremo da quello che abbiamo fatto di buono oggi per migliorare ancora di più».

REALE MUTUA FENERA CHIERI – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-1 (25-15 22-25 25-19 25-22)

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Mazzaro 1, Frantti 20, Villani 14, Weitzel 9, Bosio 3, Cazaute 24, De Bortoli (L), Alhassan 10, Armini, Piovesan. Non entrate: Karaoglu, Grobelna, Bonelli, Guarena (L)

Allenatore Bregoli.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Havelkova 10, Melandri 6, Diouf 13, Melli 15, Bauer 6, Bongaerts 1, Sirressi (L), Diop 5, Nwakalor 3, Guiducci, Rumori. Non entrate: Scarabottini, Provaroni, Guerra (L)

Allenatore Cristofani.

Arbitri: Bassan, Prati.

Note

Spettatori: 526

Durata set: 23′, 29′, 25′, 31′; Totale: 108′.

MVP: Cazaute