Voto Umbria: cinque città al ballottaggio. Ribaltone a Marsciano

Ballottaggi il 23 e 24 giugno a Bastia Umbra, Foligno, Gubbio, Perugia e Orvieto. Non a Marsciano, dove c’è stato il ribaltone con vittoria del centrosinistra, né a Castiglione del Lago dove l’uscente Matteo Burico ha vinto al primo turno. Questo il quadro dei comuni sopra i 15 mila abitanti al voto in Umbria in questa tornata delle amministrative.

A Perugia a contendersi la vittoria finale saranno Vittoria Ferdinandi (centrosinistra) e Margherita Scoccia (centrodestra). Lo spoglio è stato un testa a testa senza soluzione di continuità, con le due candidate sempre estremamente vicine e che – in attesa del dato definitivo – si sono posizionate entrambe attorno al 49% dei consensi, lasciando le briciole agli altri. Un primo turno, in pratica, già simile ad un ballottaggio.

A Bastia Umbra il ballottaggio sarà fra l’uscente Paola Lungarotti (centrodestra) ed Erigo Pecci del centrosinistra. Che al primo turno ha superato la contendente in maniera abbastanza chiara. Ma, si sa, ‘l’uno contro uno’ è un’altra partita e gli eventuali accordi con la terza candidata, la civica Catia Degli Esposti, e probabilmente anche con il quarto, Matteo Santoni di Alternativa Popolare, potranno influire sull’esito finale. Anche se la prima vera sfida per ciascun candidato è sempre quella di riportare alle urne i propri sostenitori. Poi viene il resto.

A Foligno la partita è più che mai aperta. Perché i due candidati principali – il sindaco uscente Stefano Zuccarini (centrodestra) e Mauro Masciotti (centrosinistra) – sono arrivati decisamente vicini fra loro: in attesa dell’esito ufficiale, sarebbero entrambi intorno al 45%. Il buon risultato di Enrico Presilla di AP (sopra il 6%) rappresenta un dato di cui va tenuto conto in ottica ballottaggio, così come del 3,70% circa di Moreno Finamonti.

A Gubbio sarà ballottaggio fra Vittorio Fiorucci (centrodestra) ed uno fra Alessia Tasso (vice sindaco uscente, centrosinistra) e il civico Rocco Girlanda. A spoglio concluso sarà tutto più chiaro ma già questi elementi configurano una partita aperta e legata, anche in questo caso, ad intese e mediazioni. Gli altri tre candidati – Leonardo Nafissi, Francesco Della Porta e Gabriele Tognoloni – messi insieme ‘pesano’ circa il 30% dei voti espressi. E poi c’è il quarto, ovvero uno fra Tasso e Girlanda, decisamente ‘di peso’.

A Marsciano è durata una sindacatura l’esperienza dell’avvocato Francesca Mele (centrodestra): ha vinto Michele Moretti del centrosinistra senza necessità di ballottaggio, visto che ha raggiunto il 52% circa (in attesa dell’esito ufficiale) dei consensi. Un ribaltone in piena regola che dà forse anche la misura di una certa sofferenza da parte dei candidati sindaco leghisti, come Mele appunto e lo stesso Zuccarini a Foligno.

Ad Orvieto si sfideranno la sindaca uscente Roberta Tardani (centrodestra) e il medico Stefano Biagioli (centrosinistra), con la prima che ha sfiorato la vittoria al primo turno e che ora si trova a dover affrontare una nuova sfida. In cui i due esclusi – Roberta Palazzetti con un interessante 17% e Giordano Conticelli con quasi il 6% dei consensi – avranno voce in capitolo.

Infine nessun ballottaggio a Castiglione del Lago dove l’uscente Matteo Burico, centrosinistra, ha praticamente doppiato (61,30% a 30,94%) lo sfidante Filippo Vecchi del centrodestra. Il terzo candidato, Paolo Brancaleoni, si è fermato al 7,75%.

